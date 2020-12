La Eagle Pictures ha pubblicato in rete il trailer italiano di, dramma diretto, scritto ed interpretato da(The Birth of a Nation).

Il film, presentato in anteprima mondiale alla 76. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, debutterà in alcune sale del Nord America ed in VOD dal prossimo 15 gennaio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La sinossi ufficiale del film:

Lincoln Jefferson è un veterano del corpo dei Marines e lavora come custode in un prestigioso liceo della California: un lavoro che si è trovato per garantire l’iscrizione alla scuola del figlio quattordicenne, KJ. Una notte, Lincoln e KJ vengono fermati dalla polizia e l’alterco che ne scaturisce culmina nel ferimento fatale del ragazzo disarmato. Fiducioso che la giustizia farà il suo corso e garantirà un regolare processo, Lincoln è sgomento quando apprende che l’agente responsabile di avere premuto il grilletto rimarrà impunito e tornerà regolarmente in servizio senza essere rinviato a giudizio. Il protagonista prende disperatamente in mano la situazione e si trova coinvolto in una serie di eventi che spera renderanno giustizia al figlio.

Cosa ne pensate del trailer di American Skin? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Eagle Pictures