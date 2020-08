NEON ha lanciato oggi il trailer di, il nuovo film di Francis Lee, acclamato regista di La terra di Dio

Ambientato nell’inghilterra degli anni quaranta del diciannovesimo secolo, il film segue le vicende della cacciatrice di fossili Mary Anning (il premio Oscar Kate Winslet) che prende controvoglia come apprendista una giovane donna malinconica di nome Charlotte (la nominata a quattro Oscar Saoirse Ronan). Le due finiranno per sviluppare un’intensa relazione, innamorarsi l’una dell’altra. Il film debutterà il mese prossimo al Toronto International Film Festival e al Telluride, per poi uscire nei cinema americani il 13 novembre. L’idea è che possa avere la visibilità necessaria per una stagione dei premi assolutamente anomala, visto lo slittamento degli Oscar ad aprile.

La sinossi ufficiale:

Ammonite segue la storia di una importante ma poco riconosciuta cacciatrice di fossili di nome Mary Anning, che lavora solitaria sulla frastagliata costa meridionale dell’Inghilterra. Con i giorni delle sue scoperte più importanti alle spalle, ora si limita a cercare fossili comuni da vendere ai turisti per mantenere se stessa e l’anziana madre. Quando un ricco visitatore le affida le cure della moglie Charlotte, non può permettersi di rifiutare l’offerta. Fiera e instancabilmente appassionata del suo lavoro, Mary inizialmente si scontra con l’ospite inattesa, ma nonostante la distanza sociale e caratteriale, un legame molto intenso inizia a svilupparsi tra le due, sfidando le due donne a interrogarsi per determinare la natura del loro rapporto.

Il film è prodotto da Iain Canning (Widows) ed Emile Sherman (Lion) insieme a Fodhla Cronin O’Reilly (Lady Macbeth). È prodotto dalla See-Saw Films con Winslet, Simon Gillis, Mary Burke, Rose Garnett e Zygi Kamasa come produttori esecutivi.

Ecco anche il poster: