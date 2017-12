Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È disponibile nei cinema italiani, il film di Francesca Comencini tratto dal suo romanzo, con protagonisti Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli, Iaia Forte, Valentina Bellè e Camilla Semino Favro.

Abbiamo incontrato la Comencini, insieme a Lucia Mascino e Thomas Trabacchi. Qui sopra potete vedere la nostra videointervista!

La sinossi:

Claudia (Lucia Mascino) e Flavio (Thomas Trabacchi) si sono amati, a lungo e con grande passione. Poi tutto è finito e per lei non è stato facile. Dopo tanti anni il loro è un mondo alla deriva, come un’isola. Lui ha dentro la furia di andare avanti, tornare a terra; lei non vorrebbe dimenticare mai.