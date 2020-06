In rete è approdato il primo trailer di, horror antologico targato Hewes Pictures disponibile su Amazon Prime Video (USA) il cui cast comprende anche(Il Trono di Spade).

L’opera è composta da 8 storie di stampo horror dirette da vari registi, come Michael Escobedo, Kelly Hallmark, Matt Newton, Sam N. Powell, Toni Tikkanen e Nour Wazzi. Le otto storie narrate includono il viaggio di una bambina dal mondo degli incubi a quello reale, una fuga romantica di una coppia gay a Palm Spring con risvolti omicidi, il viaggio di una giovane donna che diventa mortale e una ragazza tenuta prigioniera che deve essere salvata da suo marito.

Il segmento con Emilia Clarke si intitola “Shackled” ed è stato girato nel 2012.

Nel cast troviamo anche Hadley Fraser (The Legend of Tarzan), Sylvia Panacione (Jane the Virgin), Maria Olsen (Paranormal Activity 3) e Bryan Manley Davis (The Devil’s Well).

Potete vedere il trailer del film nella parte superiore della pagina.

Di recente abbiamo visto Emilia Clarke nella commedia natalizia Last Christmas, La Voce della Pietra, Solo: a Star Wars Story, Io prima di Te, Terminator Genisys oltre che nell’ultima stagione di Il Trono di Spade andata in onda lo scorso anno su HBO.



FONTE: CS