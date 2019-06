La Sony ha diffuso online il trailer finale di, sequel del film diarrivato nelle sale nel 2016.

Seppur non osannato dalla critica, il primo film ha incassato ben 349 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il secondo più grande incasso di un film tratto da un videogame negli Stati Uniti.

Nel cast vocale del sequel diretto da Thurop Van Orman troviamo Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Rachel Bloom, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Danny McBride, Peter Dinklage, Zach Woods, Dove Cameron, Lil Rel Howery, Beck Bennett, Nicki Minaj e Brooklynn Prince.

La pellicola sarà nelle nostre sale dal 12 settembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una nuova avventura, Angry Birds 2 – Nemici Amici Per Sempre. All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) recluteranno la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e il tecnologico Garry (Sterling K. Brown) per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.