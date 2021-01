Sappiamo già da diverse settimane che inil Grindelwald di Mads Mikkelsen sarà diverso da quello di

Come spiegava l’attore a dicembre:

Deve esserci un ponte tra quello che ha fatto Johnny e quello che farò io, e allo stesso tempo devo farlo mio. Servono però dei collegamenti e dei ponti in modo tale da non staccarsi completamente da quello che ha già fatto Johnny in modo magistrale.

Insomma, nonostante alcuni punti in comune, Mikkelsen farà la parte sua fornendo un’interpretazione personale del personaggio. Grazie a un’intervista condotta da Dan Fogler, interprete di Jacob Kowalski nella saga, adesso apprendiamo quale sarà un dettaglio che farà da “ponte” tra le due incarnazioni.

Durante l’intervista, infatti, Mikkelsen ha rivelato che il suo Grindelwald avrà infatti gli occhi di colore diverso, confermando quindi che la produzione ha deciso di non prendere le distanze dal personaggio dei Crimini di Grindelwald, mantenendo così la caratteristica somatica manifestata già da Johnny Depp., ovvero l’eterocromia.

Depp parlò degli occhi di colore diverso di Gellert Grindelwald in un’intervista con EW nel 2018:

È stata una scelta dettata dal personaggio. Ho pensato a Grindelwald a come una persona ambivalente, se capite cosa intendo. L’ho quasi immaginato come se fosse composto da due persone, da due gemelli in un solo corpo. Perciò ha un occhio più selvaggio per riflettere quest’altra parte di sé, come se avesse un cervello per ogni occhio, un gemello albino. Lui ne rappresenta la sintesi.

Nel corso dell’intervista con Fogler è stato inoltre confermato che Jacob e Grindelwald condivideranno lo schermo, perciò è possibile che rivedremo i due personaggi a Berlino visto che è dove sarà ambientata una grossa porzione della pellicola.

Fogler, dal canto suo, ha espresso il suo disappunto per l’allontanamento di Depp dalla produzione visto che ha sempre sognato di recitare assieme a uno dei suoi idoli.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves, ma sono invece partite il 1° settembre e dovrebbero trovare conclusione a febbraio 2021 . Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro e in parte a Londra e a Berlino.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein). Mads Mikkelsen interpreterà Grindelwald al posto di Johnny Depp.

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.