Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Animali Fantastici e Dove Trovarli 3 di David Yates

Pubblicità

Durante un’intervista con The Movie Dweeb (che trovate qui in alto)ha parlato dii e della possibilità che altri personaggi del mondo di Harry Potter dopo Silente facciano capolino nella nuova saga.

Si è fatto il nome di Hagrid e l’attore ha colto la palla al balzo:

Non sarebbe male un crossover con Hagrid, sarebbe interessante. Dicono così in giro? Non lo sapevo. Io ci ho sempre pensato, perché amo Hagrid. Chi non lo ama?

A quel punto l’attore ha proposto la sua teoria: e se Jacob fosse il padre adottivo di Hagrid?

Magari [la madre di Hagrid Fridwulfa] va da Newt e dice: “Questo è mio figlio, puoi prenderti cura di lui?” e Newt dice di essere un po’ troppo occupato. Così viene da me e io rispondo: “Va bene, mi prenderò cura di questo bambino gigante”.

Quanto al terzo film, che girerà a brevissimo:

Ho sicuramente tanto da fare in questo, e ne sono felicissimo. Tutta la storia punta alla Seconda guerra mondiale.

Animali Fantastici 3 ha una data d’uscita fissata al 12 novembre 2021, ma al momento non è chiaro se la produzione riuscirà a finire in tempo visti gli slittamenti per l’emergenza Coronavirus. Le riprese sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.