Vertigo ha diffuso in rete un nuovo red band trailer di, zombie horror musicale diretto da(Where Do We Go From Here?).

La pellicola ambientata nella cittadina di Little Haven a Natale segue Anna (Ella Hunt) e i suoi compagni delle scuole superiori mentre devono unire le forze per contrastare un’ondata di non morti.

Del cast fanno parte anche Malcolm Cummings, Ben Wiggins, Sarah Swire, Christopher Leveaux, Marli Siu, Mark Benton e Paul Kaye (Il Trono di Spade).

Il film arriverà in un numero limitato di sale americane il 30 novembre ed inseguito regolarmente dal 7 dicembre in tutti gli altri cinema del Paese.

Potete vedere il nuovo trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto due poster:

