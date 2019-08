Nella commedia delle feste di Disney+ intitolata “Noelle,” la figlia Kris Kringle è colma di spirito natalizio e di voglia di fare, anche se vorrebbe impegnarsi in qualcosa di “importante” come suo fratello Nick, che seguirà le orme del padre questo Natale.

Quando Nick è vicino a sbriciolarsi come un omino di pan di zenzero per la pressione, Noelle gli suggerisce di fare una pausa e stare un po’ via… ma quando non torna, Noelle deve trovare suo fratello e riportarlo indietro per salvare il Natale.