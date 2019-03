Come promesso la Warner Bros. ha diffuso il primo trailer di, il terzo film della saga spin-off diche in Italia arriverà con il titolo di

Potete vederlo qui sopra!

Il film sarà incentrato nuovamente sulle vicende della bambola posseduta: questa volta la vedremo già nelle mani degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. McKenna Grace interpreterà la loro figlia Judy Warren, presa di mira insieme alle sue due babysitter adolescenti (Madison Iseman e Katie Sarife) dall’inquietante giocattolo.

Diretto da Gary Dauberman (qui per la prima volta alla regia dopo aver scritto tutti e tre i film), Annabelle Comes Home arriverà nei cinema americani il 28 giugno, in quelli italiani il 4 luglio.

Questa la sinossi diffusa all’inizio delle riprese:

Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

Nel film recitano McKenna Grace (“The Haunting of Hill House” in TV, “Gifted – Il Dono del Talento”, e l’imminente “Captain Marvel”) nel ruolo di Judy; Madison Iseman (“Jumanji: Benvenuti nella Giungla”, “Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween”) è la sua babysitter, Mary Ellen; e Katie Sarife (“Youth and Consequences” e “Supernatural” in TV) nei panni dell’amica tormentata Daniela, mentre Patrick Wilson (i film di “The Conjuring” e “Insidious”, e l’imminente “Aquaman”) e Vera Farmiga (i film di “The Conjuring”, l’imminente “Godzilla: King of the Monsters”, “Bates Motel” in TV) riprendono rispettivamente i loro ruoli di Ed e Lorraine Warren.

Dauberman ne ha anche scritto la sceneggiatura da una storia di Wan e Dauberman. I produttori esecutivi sono Michael Clear e Michelle Morrissey. La squadra creativa di Dauberman che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Michael Burgess (l’imminente “La Llorona – Le Lacrime del Male”), la scenografa Jennifer Spence (“Annabelle: Creation”, “The Nun – La Vocazione del Male”) e la costumista Leah Butler (“Annabelle: Creation”).