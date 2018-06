Ant-Man and the Wasp si collega direttamente con Avengers 4. Questi personaggi saranno molti importanti proseguendo nella storia.

Come noto, Ant-Man non era tra gli eroi presenti in Avengers: Infinity War. La sua assenza verrà spiegata in Ant-Man and the Wasp, e in una nuova featurette dedicata al personaggio di Wasp pubblicata dalla Disney il produttore Kevin Feige ribadirà che vi sarà un forte collegamento tra il film e

Dalle prime reazioni della stampa dopo l’anteprima del film sappiamo che Ant-Man and the Wasp è piuttosto autoconclusivo, ma sappiamo anche che vi sono due scene nei titoli di coda definite imperdibili.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, Laurence Fishburne sarà il Dr. Bill Foster (che nei fumetti diventa Goliath), Walton Goggins sarà Sonny Burch, Randall Park sarà l’Agente Jimmy Woo, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.