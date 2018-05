ANT-MAN AND THE WASP Trailer Preparatevi a dare un'occhiata al nuovissimo trailer di Ant-Man and the Wasp, al cinema ad Agosto. Siete pronti?#AntManAndTheWaspIT Pubblicato da Marvel su martedì 1 maggio 2018

Come promesso, è online il full trailer di, il cinecomic Marvel che riunisce Paul Rudd e Evangeline Lilly con Peyton Reed dopo il film del 2015.

La pellicola sarà la terza prodotta dalla Casa delle Idee a uscire nel 2018 dopo Black Panther e Avengers: Infinity War.

Il film uscirà il 6 luglio 2018 negli Stati Uniti, il 14 agosto in Italia.. Potete ammirarlo qui alto in italiano, a seguire in lingua originale.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, Laurence Fishburne sarà il Dr. Bill Foster (che nei fumetti diventa Goliath), Walton Goggins sarà Sonny Burch, Randall Park sarà l’Agente Jimmy Woo, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018 negli Stati Uniti, il 14 agosto in Italia.