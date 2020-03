La Lionsgate ha diffuso in rete un nuovo trailer di, il nuovo film dai produttori di Scappa – Get Out

Diretto da Gerard Bush e Christoper Renz, il film sarà nelle sale cinematografiche statunitensi il 24 aprile 2020.

Nel cast troviamo Janelle Monáe, Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles e Jena Malone. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto trovate il nuovo poster:

Ecco la sinossi del film:

L’autrice di grande successo Veronica Henley (Janelle Monáe) si ritrova intrappolata in una realtà terrificante e deve scoprire lo sconvolgente mistero prima che sia troppo tardi.

La pellicola, di cui al momento si sa decisamente poco, non ha ancora una data d’uscita italiana, ma vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.

Oltre a Harriet, Janelle Monáe ha di recente prestato la voce a Peg in Lilli e il vagabondo (Disney è) e partecipato a due episodi della serie tv Homecoming. Presto sarà anche in The Glorias di Julie Taymor.

Cosa ne dite del nuovo trailer di Antebellum? Ditecelo nei commenti!

