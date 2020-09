Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Sony Pictures Classics ha diffuso in rete il primo trailer di, film con protagonisti(La favorita) diretto dal regista francese Florian Zeller.

Basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Zeller insieme a Christopher Hampton il film segue la storia dell’ottantenne Anthony (Hopkins), un anziano dispettoso che vive da solo e che cerca di sfuggire agli assistenti che sua figlia Annie (Colman) cerca di presentare in maniera incoraggiante. L’aiuto però sta diventando una necessità per Annie, non può più far visita regolarmente al padre mentre la realtà di quest’ultimo si sta sgretolando. Mentre sperimentiamo il flusso e il riflusso della sua memoria, quanto del passato e dell’identità dell’uomo può ancora aggrapparsi a Anthony? Come affronta la questione Annie mentre piange la perdita di suo padre nonostante lui sia ancora vivo e respiri di fronte a lei?

Del cast fanno parte anche Rufus Sewell, Imogen Poots, Olivia Williams e Mark Gatiss.

Il film arriverà in un numero limitato di sale americane il 18 dicembre (per poi espandersi in tutti gli altri cinema dal 25 dicembre). Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate di questo nuovo film con Anthony Hopkins e Olivia Colman? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Sony Pictures Classics