Vi abbiamo già raccontato un po’ di tempo fa che i volti dell’Universo Cinematografico Marvel e non solo, da, avevano deciso di accettare la proposta dei registi di Avengers: Endgame e partecipare a uno speciale “fantacalcio dei supereroi”. Ognuno era stato chiamato a scegliere a quale società devolvere i proventi in beneficenza a una condizione: sfidare un attore o un’attrice a colpi di dissing.

Anthony Mackie ne ha parlato di recente nel corso di un’intervista con Jimmy Fallon, che lo ha invitato a definire il più bravo con le offese:

Dipende. Chris Evans ci sa fare con le parolacce. Paul Rudd fa l’intellettuale quando ti insulta, quindi sei un po’ confuso perché non sei sicuro che ti stia insultando, ma sai che lì sotto c’è nascosto del dissing. […] Nel tempo che impieghi a cercare su Google tutte le parole che dice, è già troppo tardi.

Pochi giorni fa, ricordiamo, è arrivato l’esito del fantacalcio: il vincitore, che devolverà 190 mila dollari in beneficenza, è stato Chris Pratt!

Tempo fa aveva partecipato al gioco anche The Rock, oltre che a Paul Rudd e a numerosi altri volti celebri. Di recente era toccato Simu Liu, il protagonista di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, che aveva deciso di sfidare Ryan Rynolds.