Fox Searchlight ha pubblicato il primo trailer di, il nuovo thriller/horror diretto da Scott Cooper ( Hostiles: Ostili Crazy Heart ) e prodotto da Guillermo del Toro.

Il film, scritto da C. Henry Chaisson e Nick Antosca insieme a Cooper, è un adattamento di un racconto dello stesso Antosca intitolato The Quiet Boy. La storia è ambientata in una piccola città dell’Oregon e ruota attorno a una insegnante e suo fratello, lo sceriffo locale, che si imbattono in un giovane studente che cela un pericoloso segreto con possibili conseguenze spaventose.

Nel cast Keri Russell, Jesse Plemons e Jeremy T. Thomas. Accanto a loro Graham Greene (Molly’s Game), Scott Haze (Venom), Rory Cochrane (Black Mass) e Amy Madigan (Field of Dreams).

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre qui sotto trovate l’inquietante teaser poster. L’uscita è prevista nel 2020.