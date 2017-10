La star di The Witch e di Splitarriverà nuovamente sul grande schermo in due nuovi e attesi progetti, ovverodi M. Night Shyamalan e in, cinecomic in cui vestirà i panni di Illyana Rasputin, A.K.A. Magik.

Intervistata da HeyUGuys l’attrice ha avuto modo di parlare brevemente di entrambi i progetti. Senza scendere nel dettaglio si è detta entusiasta di essere potuta tornare a lavorare con Shyamalan e James McAvoy per il sequel di Split (attualmente in fase di produzione). Su I Nuovi Mutanti (le cui riprese sono terminate qualche settimana fa) ha invece dichiarato che sarà un cinecomic dai toni più oscuri rispetto agli altri film del franchise degli X-Men e che i fan del fumetto non rimarranno delusi dal lungometraggio.

Potete ascoltare l’intervista nella parte superiore dell’articolo.

FONTE: CBM