Aquaman: Jason Momoa sulla sua esperienza sul set dopo Justice League

Justice league è stato un po’ come il college. Aquaman, invece, poggia tutto sulle mie spalle. Certamente mi sono divertito molto. In Justice League abbiamo avuto cinque personaggi che hanno in qualche modo “condiviso” un eguale peso. È stata un’esperienza che mi ha preparato ad affrontare il mio film, che è stata una sfida molto faticosa ma anche incredibilmente soddisfacente.

Com’è noto,disarà interamente incentrato sul personaggio già interpretato dain(e in una breve apparizione in Batman v Superman). In una delle sue ultime interviste, Momoa ha avuto modo di definire il film di(terminato da Joss Whedon) una sorta di “corso di preparazione” ai lavori del film di Wan:

Trovate l’intervista a Momoa nel video in alto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast del film, diretto da James Wan, Jason Momoa nei panni di Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Tamuera Morrison (Tom Curry), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (BLack Manta), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master), Nicole Kidman (Atlanna), Ludi Lin (Murk). Prodotto da Peter Safran e prodotto a livello esecutivo da Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns, il film uscirà il 21 dicembre 2018 negli USA e a gennaio 2019 in Italia. Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Fonte: MTV (via CBM)