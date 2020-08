Come sapete, Arcadia Cinema ha riaperto i suoi tre multisala il 19 agosto in occasione dell’ uscita dei primi nuovi film dopo il lockdown . Noi di BadTaste.it, media partner di Arcadia, eravamo a Melzo per la proiezione di Inception di Christopher Nolan nella gigantesca Sala Energia, e prima della presentazione abbiamo trasmesso una diretta video su Facebook per illustrarvi in che modo l’esperienza cinematografica può essere vissuta in sicurezza, e quali sono le nuove regole nei cinema (non solo a Melzo, ovviamente).

Inoltre, Arcadia Cinema sarà l’unico cinema in Italia a proporre Tenet in pellicola 70mm a partire dal 26 agosto: noi ci saremo, e nel video potete vedere la gigantesca (e pesantissima!) bobina!

Vi ricordiamo che prima delle proiezioni di Inception, in sala in questi giorni, è presente un backstage di Tenet che vi abbiamo descritto qui: