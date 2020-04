, durante il lockdown, è stato molto attivo sui suoi social diffondendo tutorial vari ed eventuali.

Questa volta l’ex governatore della California ha pubblicato un video in cui lo vediamo circondato da numerosi scatolini di cui poi ci mostra il contenuto. Si tratta di una donazione da un milione di dollari in mascherine e protezioni che verrano mandate ai vari ospedali dell’area di Los Angeles.

Potete trovare il filmato nella parte superiore della pagina.

Un paio di settimane fa Arnold Schwarzenegger ha pubblicato, su Reddit, un’articolata lista di esercizi da fare a casa in questo periodo di quarantena, un elenco di esercizi che possono essere fatti senza le attrezzature (manubri, bilancieri, macchine varie ed eventuali) che troviamo abitualmente in palestra.

Nel post che accompagnava il tutto, la star spiegava che:

Questa pandemia di Coronavirus non ha precedenti. Ho avuto modo di percepire l’ansia e lo spavento di molti miei fan.

Molto di quello che sta accadendo in tutto il mondo è senza possibilità di controllo. Quasi tutto. Perché al posto di focalizzarci sulle cose che non possiamo cambiare, dobbiamo concentrarci sulle cose che possiamo controllare.

Come prima e più importante cosa, possiamo controllare noi stessi essendo responsabili. Possiamo rallentare la diffusione del virus cercando di stare a casa il più possibile. So che non è semplice, ma è una nostra responsabilità. La maggior parte di noi starà bene nell’eventualità di contrarre il virus. Ma non si tratta di pensare a noi stessi, quanto alle persone che potremmo infettare. Dobbiamo far parte della soluzione e sfruttare ogni occasione che abbiamo per stare a casa. Questo significa niente bar, niente ristoranti, niente raduni e, anche se sarete traumatizzati sentendolo dire da me, niente palestra.

Ma anche senza palestra, possiamo controllare la nostra forma fisica durante la pandemia. Il corpo libero è la forma di allenamento più antica del mondo. I gladiatori e i vichinghi non avevano le palestre a disposizione.