La Lionsgate ha pubblicato online il nuovo trailer di, action fantasy con protagonistidiretto da Oleg Stepchenko seguito di Viy – La Maschera del Demonio (conosciuto anche con il titolo The Forbidden Kingdom), opera vagamente ispirata al romanzo di Nikolaj Vasil’evič Gogol‘.

Il film è basato su una sceneggiatura di Alexey Petrukhin e Dmitri Palees il film segue le vicende di Jonathan Green, viaggiatore e cartografo britannico che durante un’avventura mortale tra Russia e Cina incontrerà draghi, magia nera e un Re drago.

Del cast fanno parte anche Jason Flemyng (Il Curioso Caso di Benjamin Button), Charles Dance (Il Trono di Spade) e il compianto Rutger Hauer (Blade Runner).

Iron Mask doveva inizialmente approdare nei cinema ad aprile, ma poi, per via dell’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus che dalla Cina ha poi piagato il mondo intero, l’uscita è stata cancellata. La Lionsgate ha ora deciso che la pellicola con Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger sarà disponibile direttamente in Digital e On Demand a partire dal 20 novembre e in acquisto dal 24 dello stesso mese.

Al momento non si sa nulla circa un’eventuale distribuzione italiana del film.

Tra i produttori di Iron Mask troviamo Gleb Fetisov, Petrukhin e Sergey Sozanovsky.

Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan si trovano per la prima volta a recitare insieme in un film. In passato, Sylvester Stallone ha più e più volte cercato di coinvolgere la star di Hong Kong nella saga de I Mercenari, dove Schwarzie figura fra i protagonisti, ma tutto si è sempre risolto in un sostanziale nulla di fatto.

Cosa ne pensate di questo trailer di Iron Mask, pellicola action fantasy che riunisce due icone del cinema come Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!