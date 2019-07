, la coppia dei primi, leggendaridi, si appresta a tornare in, il film diretto da Tim Miller e prodotto dallo stesse Cameron.

La divisione nazionale della 20Th Century Fox ha diffuso online la featurette sottotitolata del Comic-Con.

La potete vedere nella parte superiore della pagina.

Arnold Schwarzenegger di nuovo cyborg in Terminator: Destino Oscuro, Tim Miller ci racconta le sfide di un film vietato ai minori

Terminator: Destino Oscuro seguirà le orme dei primi due film della saga non solo dal punto di vista della storia.

Lo farà anche per quel che riguarda il rating vietato ai minori.

La conferma è stata data durante il panel del film al Comic-Con di San Diego(maggiori dettagli in questo articolo).

Come forse ricorderete dai nostri post social nel mese di settembre del 2018, abbiamo avuto l’onore di partecipare, in esclusiva web per l’Italia, alla set visit del film in quel di Budapest.

Nell’arco dei quattro giorni passati in Ungheria, due dei quali trascorsi da mattina a sera nelle location esterne e nei teatri di posa degli Origo Studios, abbiamo potuto raccogliere tantissimo materiale che potremo divulgare, integralmente, più in avanti.

A partire da oggi, possiamo però condividere una serie di antipasti dalle chiacchierate fatte con i talent che abbiamo incontrato.

Dato che l’argomento “visto censura” è stato discusso (e rivelato) a San Diego, abbiamo deciso di riportare proprio le risposte che il regista Tim Miller e le produttrici Bonnie Curtis e Julie Lynn ci hanno dato in materia. Risposte date direttamente a domande del sottoscritto e che potete leggere in questo speciale – LEGGI.

Terminator: Destino Oscuro sarà al cinema il 31 ottobre.

Nel cast vi saranno Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger.

Tra gli sceneggiatori coinvolti ci sono David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che stanno lavorando a stretto contatto Ellison e Cameron.