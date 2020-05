è stato molto attivo in questo periodo di quarantena dato dall’espandersi nel mondo del Nuovo Coronavirus. Più di una volta ha cercato di dare dei buoni spunti ai suoi fan su come passare al meglio questo periodo chiusi in casa, come a esempio quando ha stilato una lista di esercizi da fare per tenersi in forma in questo particolare frangente.

Sempre rimanendo in tema “mantenersi in allenamento” nelle scorse ore Schwarzenegger ha pubblicato un video su Facebook in cui mostra tutta la sua “flessibilità” mentre esegue una sorta di stretching muscolare.

Nel post su reddit di oltre un mese fa Arnold Schwarzenegger scriveva:

Questa pandemia di Coronavirus non ha precedenti. Ho avuto modo di percepire l’ansia e lo spavento di molti miei fan. Molto di quello che sta accadendo in tutto il mondo è senza possibilità di controllo. Quasi tutto. Perché al posto di focalizzarci sulle cose che non possiamo cambiare, dobbiamo concentrarci sulle cose che possiamo controllare. Come prima e più importante cosa, possiamo controllare noi stessi essendo responsabili. Possiamo rallentare la diffusione del virus cercando di stare a casa il più possibile. So che non è semplice, ma è una nostra responsabilità. La maggior parte di noi starà bene nell’eventualità di contrarre il virus. Ma non si tratta di pensare a noi stessi, quanto alle persone che potremmo infettare. Dobbiamo far parte della soluzione e sfruttare ogni occasione che abbiamo per stare a casa. Questo significa niente bar, niente ristoranti, niente raduni e, anche se sarete traumatizzati sentendolo dire da me, niente palestra. Ma anche senza palestra, possiamo controllare la nostra forma fisica durante la pandemia. Il corpo libero è la forma di allenamento più antica del mondo. I gladiatori e i vichinghi non avevano le palestre a disposizione.

