Curiosità Thank you all for caring. We are moving forward! Slået op af Arnold Schwarzenegger i 12. april 2018

Come noto, qualche giorno fa,è stato sottoposto a un’operazione a cuore aperto presso il Cedars-Sinai di Los Angeles.

Il suo portavoce ha spiegato a TMZ che l’operazione è servita a “rimpiazzare una valvola polmonare rimpiazzata già nel 1997 a causa di un difetto congenito al cuore”, ed era prevista. Sin dall’inizio era stato preventivato che quella valvola non fosse permanente, e a quanto pare aveva già superato la sua aspettativa di vita. Ieri Schwarzenegger ha deciso di sostituirla con una nuova valvola meno invasiva: “Durante la procedura, è stato messo insieme un team per la chirurgia a cuore aperto in caso non fosse possibile inserire la nuova valvola”.

Nelle ore scorse, Schwarzie ha preso parola su Facebook con un video – che trovate più in alto – tramite il quale ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno dedicato e-mail e messaggi durante la sua convalescenza e ha anche aggiornato circa le sue condizioni di salute. La star ha ammesso di non “sentirsi ancora alla grande, perché sentirsi alla grande per il momento è su tutto un altro livello, ma di stare bene”.