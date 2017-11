BadTaste Live Extra Laura Fumagalli di @arcadiacinema ci mostra la pellicola 70mm di #AssassinioSullOrientExpress, in esclusiva italiana dal 29/11 in questo formato! Pubblicato da BadTaste.it su Martedì 21 novembre 2017

L’uscita di, il nuovo film di Kenneth Branagh tratto dal classico di, è sempre più vicina.

Come sapete, infatti, è stata anticipata al 30 novembre, ma al cinema Arcadia di Melzo il film uscirà un giorno prima e verrà proiettato in esclusiva italiana in pellicola 70mm, proprio come è stato girato da Kenneth Branagh.

L’altroieri a Melzo si è tenuta l’anteprima stampa, dopo la quale abbiamo avuto il piacere di visitare la cabina di proiezione della Sala Energia durante la quale Laura Fumagalli ha parlato del sistema di proiezione in pellicola e ha mostrato l’enorme bobina (del peso di svariate decine di chili!) di Assassinio sull’Orient Express. Prima del film è stata proiettata anche la nostra intervista con Kenneth Branagh, che verrà proposta anche il 29 novembre alle ore 21:00, in occasione della proiezione del film organizzata da Arcadia in collaborazione con noi. Troverete l’intervista integrale sulle nostre pagine nei prossimi giorni.

Ecco la sinossi ufficiale:

Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo dell’autrice di best-seller Agatha Christie, “Assassinio sull’Orient Express” racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora.

Alla sceneggiatura Michael Green, mentre alla produzione un team di nomi straordinari: Ridley Scott, Simon Kinberg, Mark Gordon e lo stesso Kenneth Branagh. Steve Asbell supervisionerà la produzione per la Fox, mentre James Prichard e Hilary Strong saranno produttori esecutivi.

Il romanzo è già stato adattato per il grande schermo. La versione di Sidney Lumet con Alber Finney nei panni di Poirot è uscita nel 1974. A questa è seguito un adattamento televisivo con Alfred Molina nel 2001, e poi quello con David Suchet nel 2010.