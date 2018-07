È online il primo trailer di(Asterix: Le Secret de la potion magique), il nuovo film d’animazione francese diretto da Alexandre Astier e Louis Clichy.

Basato sui personaggi dei fumetti creati da René Goscinny e Albert Uderzo, il film è basato su una storia originale ideata dal co-regista Astier e vede i due prodi Galli accompagnare il druido Getafix alla ricerca di un suo possibile successore.

Protagonisti di nove film d’animazione e quattro in live action, Asterix e Obelix sono due vere icone. Il primo film animato in CGI risale al 2014 e ha raccolto 50 milioni di dollari in tutto il mondo (pur non uscendo negli USA). La nuova pellicola è prodotta ancora una volta dallo studio parigino Mikros Image Animation, di proprietà di Technicolor e già dietro a film come Il Piccolo Principe e Sherlock Gnomes.

L’uscita francese è fissata per il 5 dicembre.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!