Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Warner Bros. Pictures ha diffuso finalmente il primo trailer di, la nuova commedia di Luca Miniero della quale ci aveva parlato a Giffoni il protagonista Frank Matano

Con lui nel cast anche Cristiana Capotondi, Lillo Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo e Claudio Bisio (come doppiatore del gorilla).

Scritto da Giulia Gianni, Luca Miniero e Gina Neri, è prodotto da Wildside e Warner Bros. Entertainment Italia e arriverà nelle sale il 10 gennaio.

Questa la sinossi:

Come ci si sente se all’improvviso ci si ritrova a condividere la casa con il più intelligente degli animali: un gorilla? Lo sa bene Lorenzo (Frank Matano), un avvocato fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia e l’amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della città. Ovviamente la vince ma dovrà portarsi il primate in casa. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile… provare per credere.

Frank Matano, Cristiana Capotondi, Lillo Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo e due gemelle identiche per una riflessione irriverente ed esilarante sulla famiglia più pazza del mondo, vista dagli occhi di un tipo tosto, saggio e divertente come il nostro gorilla.

E non chiamatelo animale che si offende!