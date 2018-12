La 20th Century Fox ha diffuso in rete il primo trailer di(Breakthrough), dramma con protagonista Chrissy Metz (This Is Us) ispirato alla vera storia di Joyce Smith raccontata in “The Impossible: The Miraculous Story of a Mother’s Faith and Her Child’s Resurrection”.

Il film segue le vicende di Joyce Smith e del suo figlio adottivo John. Quando quest’ultimo cade in un lago ghiacciato nel Missouri tutte le speranze sembrano perdute. Mentre il ragazzo giace senza vita, Joyce si rifiuta di arrendersi. La sua incrollabile fede ispira tutti coloro che stanno intorno a lei a pregare per la guarigione di John, anche di fronte ad un caso clinico critico.

Del cast fanno parte anche Josh Lucas (Ford v. Ferrari), Topher Grace (BlacKkKlansman), Mike Colter (Luke Cage), Marcel Ruiz (One Day at a Time), Sam Trammell (This Is Us) e Dennis Haysbert.

La pellicola arriverà nelle sale americane la prossima estate. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

