È uscito il 7 novembre nei cinema italiani, il film diretto da Simon Curtis tratto dal romanzo “L’arte di correre sotto la pioggia” di Garth Stein. Abbiamo avuto l’opportunità di parlare con i due protagonisti Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried, che ci hanno parlato di cosa ha significato per loro lavorare con un cane sul set (Enzo, doppiato in originale da Kevin Costner e in italiano da Gigi Proietti), di com’è stato girare in Italia e della loro passione… per la Formula 1! Potete vedere l’intervista di Silvia Nittoli qui sopra.

Nel cast del film vi sono anche Gary Cole, Kathy Baker, McKinley Belcher III, Martin Donovan, Karen Holness, Al Sapienza, Ryan Kiera Armstrong, Aliza Vellani e Andres Joseph.

Ecco la sinossi ufficiale:

Attraverso il legame con il suo proprietario, l’aspirante pilota di Formula 1 Denny, il golden retriever Enzo apprende che le tecniche necessarie in pista possono essere utilizzate anche per navigare nel viaggio della vita.

