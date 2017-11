La Universal ha pubblicato online tre nuove clip italiane tratte da(Happy Death Day), horror prodotto dalla Blumhouse (Scappa – Get Out).

La vicenda è incentrata su una studentessa del college (Jessica Rothe, già vista in La La Land), che rivive il giorno in cui è stata uccisa per scoprire l’identità del suo assassino. Il film è diretto da Christopher Landon, già regista de Il Segnato (Paranormal Activity: The Marked Ones).

Del cast fanno parte Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews e Charles Aitken. Il film approderà nelle nostre sale il 9 novembre.

Potete vedere una clip nella parte alta della pagina e le altre qui di seguito:

Blumhouse (Split, Scappa – Get Out, Whiplash) presenta Auguri per la tua morte (Happy Death Day), un thriller originale e creativo sul rivivere il passato, in cui una studentessa del college (Jessica Rothe, La La Land) rivive in continuazione il giorno del suo omicidio, dai momenti del tutto ordinari che avevano scandito l’inizio della giornata alla sua terrificante conclusione, fino a scoprire l’identità del suo assassino.

Del cast fanno parte Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Charles Aitken e Laura Clifton.