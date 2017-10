Avatar: i giovani protagonisti dei sequel visitano Pandora – the World of Avatar

Come sapete, contestualmente all’inizio delle riprese dei sequel di Avatar è stato annunciato l’ingresso nel cast di diversi attori, alcuni dei quali molto giovani. Insieme lavoreranno al film diper diversi mesi in Nuova Zelanda, e così quale miglior modo di fare team building di un viaggio a, il parco dei divertimenti aperto recentemente all’interno di Disney’s Animal Kingdom a Orlando, in Florida?

Disney Parks ha diffuso quindi un video che documenta la visita dei giovani attori, che sono nell’ordine:

LA FAMIGLIA SULLY

JAMIE FLATTERS: Neteyam (neh-tay’-ahm), primogenito di Jake e Neytiri

BRITAIN DALTON: Lo’ak (loh’ ahk), secondogenito di Jake e Neytiri

TRINITY BLISS: Tuktirey: (took-tee’-ray) la più giovane della famiglia Sully IL CLAN METKAYINA

BAILEY BASS: Tsireya (see-ray’-ah) in sostanza è la giovane Neytiri dell’oceano

FILIP GELJO: Aonung (aw-nung’) giovane cacciatore figlio dell’Olo’eyktan del clan Metkayina

DUANE EVANS JR.: Rotxo (row’-txoh) giovane cacciatore del clan Metkayina. UMANI

JACK CHAMPION: Javier “Spider” Socorro – Un teenager umano hato a Hell’s Gate che preferisce di gran lunga vivere nella foresta pluviale di Pandora Ricordiamo che nel cast torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Stephen Lang e Sigourney Weaver. A loro si aggiungono Kate Winslet, Cliff Curtis e Oona Chaplin, CCH Pounder, Britain Dalton, Duane Evans Jr., Filip Geljo, Jamie Flatters, Bailey Bass, Trinity Bliss, e Jack Champion.

Scritti da Cameron insieme a Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno, i sequel sono prodotti da Cameron e Jon Landau con la loro Lightstorm Entertainment e dalla 20th Century Fox.

Le riprese dei primi due sequel di Avatar sono partite il 25 settembre 2017 negli studi di Manhattan Beach in California, nel 2018 si sposteranno in Nuova Zelanda, agli Stone Street Studios di Wellington. Avatar 2 uscirà il 18 dicembre 2020, mentre l’anno successivo, il 17 dicembre 2021, uscirà Avatar 3. Solo allora verranno girati i due sequel successivi: Avatar 4 arriverà in sala il 20 dicembre 2024, e Avatar 5 il 19 dicembre 2025.

Il bugdget complessivo per i quattro progetti dovrebbe superare il miliardo di dollari, con una media di 250 milioni di dollari circa a film.