I Marvel Studios in collaborazione con ILMxLAB annunciano oggi, una esperienza in realtà virtuale disponibile nelle strutture VOID disseminate negli Stati Uniti a partire dal 18 ottobre.

L’esperienza permetterà ai fan di tutto il mondo di mettere piede nell’UCM per la prima volta assieme agli eroi più potenti della Terra. I fan saranno reclutati da Shuri (Letitia Wright) per mettere alla prova le sue armature nuove di zecca: prototipi realizzati fondendo tecnologia wakandiana e tecnologia delle Stark Industries.

I fan potranno combattere fianco a fianco con Vendicatori come Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), Wasp (Evangeline Lily), Ant-Man (Paul Rudd) e altri eroi per proteggere il mondo.

“Espandere i modi in cui le persone possono fruire dell’UCM è sempre stato uno dei nostri obiettivi” ha commentato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. “Con Avengers: Damage Control volevamo dare ai fan la possibilità di entrare in azione con alcuni dei loro eroi preferiti per la prima volta in assoluto“.

Damage Control è un’esperienza che unisce realtà virtuale, set reali e effetti fisici come vento e calore. Il risultato è una esperienza coinvolgente unica: un mondo virtuale palpabile; sarà disponibile per il momento in diverse città statunitensi tra cui New York, Atlanta, Santa Monica, Las Vegas, Minneapolis e Anaheim/Downtown Disney per un periodo di quattro settimane.