Una differenza di solosepara i risultati al botteghino mondiale raggiunti dae quelli di, ovviamente senza tener conto dell’inflazione. Non è chiaro se il fatidico momento arriverà o meno, ma intanto Josh Horowitz di MTV ha chiesto un parere ain occasione degli MTV Movie & TV Awards.

“Guarda, non voglio fare il sensazionalista” ha ammesso il regista, “ma preferisco non pensarci perché anche se non dovessimo superare Avatar, non vorrei avere neanche un briciolo di risentimento per qualunque cosa riguardi questo film. Perciò mi rifiuto di prendere la cosa in considerazione“.

Va precisato, comunque, che Avatar ha potuto godere dei benefici di una seconda uscita al cinema ottenendo un surplus di 33.2 milioni di dollari rispetto ai risultati iniziali secondo BoxOfficeMojo. In tal senso, sempre se non si considera l’inflazione, la linea di arrivo apparirebbe ancora più vicina.

Vada come vada, per Avengers: Endgame si tratta già uno straordinario traguardo.

