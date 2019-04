Abbiamo visto la clip poche ore fa in bassa risoluzione, ma i Marvel Studios l’hanno appena diffusa in via ufficiale con un passaggio inedito rispetto allo spezzone di Good Morning America. Qui in alto potete ammirare il primo estratto da

Nella clip, i Vendicatori e Captain Marvel decidono il da farsi dopo aver scoperto che Thanos ha appena riutilizzato le Gemme dell’Infinito su un altro pianeta.

Potete ammirarla qui in alto.

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.