E se tutti i protagonisti difossero…?!

Come già accaduto per Infinity War, Il Mercenario Chiacchierone ha deciso di colonizzare l’intero trailer di Avengers: Endgame in un video mashup realizzato dal canale You Tube Mightyraccoon!.

Potete vedere il divertente risultato nella parte superiore della pagina.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile 2019. Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

FONTE: CB