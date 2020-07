L’avevamo vista in lingua originale qualche mese fa ed è oggi disponibile anche in italiano come piccolo regalo per i fan:(la voce di Robert Downey Jr.) e Martina Felli (voce di Katherine Langford) hanno prestato la loro voce, in collaborazione con Gli acchiappafilm , a una scena tagliata di

Si tratta del momento in cui, dopo lo schiocco finale, Tony finisce in un limbo nella Gemma dell’Anima (come succedeva a Thanos in Infinity War) e si ritrova a parlare con sua figlia Morgan, cresciuta.

Potete ammirarla qui in alto!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

Cosa ne pensate del doppiaggio della scena tagliata di Avengers: Endgame? Ditecelo nei commenti!