La, la celeberrima compagnia neozelandese specializzata nella realizzazione di effetti speciali digitali, ha pubblicato online un video didedicato ai VFX che hanno permesso la realizzazione di

Come recita la didascalia che accompagna il filmato, che vi proponiamo nella parte superiore di questa pagina, “Thanos è il villain supremo dell’Universo Cinematografico della Marvel. Interpretato da Josh Brolin, Thanos ha richiesto uno spettro molto complesso di emozioni dal pathos, all’orgoglio fino ad arrivare alla furia più pura. Ecco come dei nuovi strumenti per l’animazione uniti all’esperienza nell’ambito dell’UCM hanno consentito agli artisti della Weta Digital di dare forma a uno dei più grandi supervillain di tutti i tempi”.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

Cosa ne pensate di questo video pubblicato online dalla neozelandese Weta Digital dedicato alla realizzazione di Thanos, il villain interpretato da Josh Brlin in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame? Come al solito, potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.