17 ore fa, stando al contatore di YouTube, è iniziato lo streaming della World Premiere di, il kolossal dei fratelli Russo nei cinema fra una manciata di ore.

Durante il red carpet Gwyneth Paltrow è stata protagonista di un “quasi spoiler” mentre veniva intervistata insieme a Chris Evans e Jon Favreau.

Nel momento in cui le viene chiesto un ricordo circa l’ultimo giorno di riprese di Endgame ha parlato di un momento che, forse, non andava condiviso.

Ho un ricordo indelebile delle riprese. Non so se fosse effettivamente l’ultimo giorno o meno, ma eravamo tutti insieme a girare questa scena presso questo bellissimo lago ad Atlanta ed è stato straordinario per tutti. Il cast di più film tutto insieme allo stesso momento.

L’attrice si è voltata poi verso Evans e Favreu chiedendo “Posso parlarne?”, con i due che sembravano non avere idea di cosa fare o non fare e, a quel punto, Gwyneth Paltrow ha esclamato un appropriato “Oh merda!” per poi aggiungere semplicemente

È stata un’esperienza straordinaria, far parte di questa saga durata più di dieci anni. C’è un che di nostalgico ed emozionale è davvero splendido essere qua. Siamo tutti emozionatissimi.

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.