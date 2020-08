Durante ildi sabato scorso abbiamo finalmente potuto ammirare il trailer della Snyder Cut di Justice League in arrivo nel 2021 su HBO Max e, inevitabilmente, c’è chi ha pensato di far incontrare quel filmato con Avengers: Endgame, il kolossal cinefumettistico della rivale Marvel.

Nel mash-up trailer che potete trovare, anche in 4K, nella parte superiore di questa pagina, le immagini del film diretto dai fratelli Russo incontrano le note di Hallelujah, il celeberrimo brano di Leonard Cohen che accompagna il trailer della Snyder Cut del film DC Comics.

Il regista, durante l’evento della Warner, ha rivelato che la Snyder Cut sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma che sarà anche possibile vederlo come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

Cosa ne pensate di questo atipico incontro fra Avengers:Endgame e la Snyder Cut di Justice League? Potete dire la vostra, come sempre, nello spazio dei commenti in calce all’articolo!