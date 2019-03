non sa tenere la bocca chiusa per quanto riguarda il suo lavoro nell’Universo Cinematografico Marvel, tanto che i fratelli Russo lo avevano ironicamente licenziato dal progetto tempo fa dopo aver rivelato qualche anticipazione di troppo.

Per questo lo stesso Ruffalo ha condiviso in rete poco fa il poster di Avengers: Endgame in virtù del fatto che Bruce Banner si trova al centro della locandina e il suo nome è presente al fianco di molte altre star: “Quindi non sono licenziato???”.

Inoltre l’attore è stato sottoposto da Jimmy Fallon durante il suo show alla macchina della verità, così da scovare alcune anticipazioni sull’atteso cinecomic. Qua sopra trovate il video. Qui di seguito il post di Ruffalo con la locandina.

Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.