Anche nel giorno di Pasqua i Marvel Studios diffondono nuovi spot di

Il primo, che trovate qui sopra, prosegue il conto alla rovescia per l’uscita americana (-5 giorni) mostrando diverse scene del film. Ma le vere rivelazioni sono relative a un breve promo pubblicato su Twitter, nel quale sentiamo Thanos esclamare: “Dopo che ti avrò ucciso, ridurrò in cenere questo fastidioso piccolo pianeta”. Nel video, vediamo il Titano circondato al suo esercito e soprattutto vediamo per la prima volta Tessa Thompson come Valchiria.

VALKYRIE STANS RISE pic.twitter.com/OIB1bXikt4 — abby // 4 days (@blissdaya) April 21, 2019

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.