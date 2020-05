, che ha preso il posto diinterpretandoin Avengers: Infinity War , ha partecipato di recente alla Awesome-Con Online e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del personaggio ipotizzando un possibile incontro con la sua vecchia nemesi:

Ve ne avevamo già parlato in questo articolo in cui l’attore parlava di Teschio Rosso, finalmente libero dalla prigionia delle Gemme dell’Infinito:

[I fratelli Russo] una volta hanno spiegato che Teschio Rosso viene sciolto dal suo impegno una volta che Thanos prende la Gemma dell’Anima e quando la prende Occhio di Falco, quindi è praticamente libero. Se ci pensiamo, adesso ci sono tutti questi multiversi. In uno magari Thanos lo libera, e immagino che la prima cosa che farebbe – se avesse ancora desiderio di vendetta o ambizione – sarebbe andare sulla Terra.

Durante il panel online della convention (di cui trovate un video qui sopra) di qualche giorno fa ha poi aggiunto:

Sarebbe fantastico un film su Captain America in cui lo seguiamo nelle sue avventure per riportare le Gemme al loro posto. Alla fine di Avengers: Endgame se ne va e torna dopo un secondo come uomo anziano e non sappiamo nient’altro. Sarebbe davvero interessante scoprire cosa accade ogni volta che riporta una gemma al suo posto, perciò nel caso spero che Teschio Rosso ritorni.

Sempre durante il panel è stato chiesto se Teschio Rosso possa eventualmente tornare anche in altri film, come Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Oh, non ne ho idea, non so cosa dirti perchè non so nulla a riguardo. Spero di sì!

Anche voi confidate in un ritorno di Teschio Rosso? In quale trama del multiverso potrebbe infilarsi ora che è libero dalle Gemme? Fatecelo sapere nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

