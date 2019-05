Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sebastian Stan ha partecipato al Tonight Show di Jimmy Fallon dove ha avuto modo di raccontare un aneddoto di lavorazione riguardante Avengers: Endgame e l’elevato – e ben noto – livello di segretezza dei Marvel Studios.

Nello specifico, l’argomento è il funerale di Tony Stark in cui vediamo tutti i principali volti dell’Universo Cinematografico della Marvel riuniti per l’estremo saluto ad Iron Man.

L’attore ha rivelato al conduttore di aver ricevuto direttamente sul set delle informazioni sulla scena, informazioni che ha poi scoperto essere completamente fuorvianti:

No, per questa scena non sapevamo nulla. Tutto quello che ho girato l’ho scoperto il giorno stesso. E lo puoi capire anche dalla mia espressione. Nascondevo la confusione sotto una faccia alla Zoolander. Mi era stato detto che avremmo girato un matrimonio. E mentre lo stavamo girando pensavo “Ma chi è che si deve sposare?”. Tutti erano vestiti in modo così formale, mi osservavo intorno e mancavano due persone. Lo sposo e la sposa ipotizzavo. Ma infatti è quello che è stato, no? L’hai visto il film, sì? Era un matrimonio!