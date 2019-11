Il canale You Tube Toys Encyclopedia Thailand ci offre uno sguardo approfondito all’artbook ufficiale di, il cinecomic dei fratelli Russo uscito ad aprile nelle sale.

Mentre il ricco libro viene sfogliato in video possiamo vedere moltissime idee scartate nel film e piccoli dettagli alternativi, come ad esempio i look del guardaroba di Thor (dal minuto 3:54), una versione alternativa delle tute Quantiche utilizzate dai protagonisti per viaggiare nel tempo (dal minuto 4:13), un look alternativo di Thanos (dal minuto 7:52), il recupero della Gemma dell’Anima da Vormir (dal minuto 8:15), una versione alternativa della distruzione dell’iconico scudo di Cap (dal minuto 10:05), una versione di Doctor Strange con l’armatura di Iron Man e Tony Stark con il Mantello della Levitazione di Strange (dal minuto 12:09), una versione giovane (addirittura neonato) del Titano Pazzo (dal minuto 12:35), il look alternative delle armature in vibranio dei guerrieri del Wakanda (dal minuto 12:40) e una versione in cui Nebula indossa il Guanto dell’Infinito (dal minuto 12:57).

Potete vedere tutto nel video nella parte superiore della pagina.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

