Uno spot ufficiale diffuso alcune ore fa dai Marvel Studios svela la presenza di un personaggio in una scena molto discussa di, il cinecomic dei fratelli Russo dal 24 aprile nelle sale italiane.

Protagonisti della sequenza in questione, mostrata nello spot del Super Bowl, erano Steve, Natasha, Bruce e Rhodey con lo sguardo puntato verso l’alto. Alcuni fan avevano teorizzato che nello spazio tra i quattro personaggi ci dovesse essere posto anche per un altro personaggio, appositamente rimosso dall’inquadratura.

Il nuovo spot conferma, in effetti, che assieme ai Vendicatori ci sarà anche Pepper, ma è da escludere che l’inquadratura sia stata alterata in digitale. È più probabile, invece, che il personaggio di Gwyneth Paltrow semplicemente non fosse ancora entrato in campo nel caso dell’inquadratura tanto discussa.

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.