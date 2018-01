ATTENZIONE: L’ARTICOLO POTREBBE CONTENERE SPOILER SU AVENGERS: INFINITY WAR

L’ultima volta che abbiamo visto Gwyneth Paltrow nei panni di Pepper Potts è stato nel suo cammeo in Spider-Man: Homecoming. Ovviamente la vedremo nuovamente nei panni del noto personaggio anche in Avengers: Infinity War, ma sarà solo la fidanzata di Tony Stark o qualcosa di più?

Durante il Late Show with Stephen Colbert il presentatore ha chiesto all’attrice se Pepper avrà qualche superpotere all’interno del gigantesco cinecomic. Ecco la risposta della Paltrow: “Sai, per essere completamente onesta non lo so, non è molto chiaro, perché è tutto così segreto e su green screen, non ne sono del tutto sicura, poi non mi lasciano dire niente”.

Colbert ha poi continuato ad indagare chiedendo: “C’è la possibilità che quando stavi lavorando al film tu abbia spinto lontano con una mano qualcuno che indossava una tutina blu con delle palline da ping pong attaccate?”. A questa domanda l’attrice ha semplicemente risposto “Sì”.

I poteri a cui si fa riferimento dovrebbero essere quelli causati dal virus Extremis acquisiti dal personaggio in Iron Man 3. Anche se sappiamo che Tony Stark era riuscito alla fine del film a stabilizzare gli effetti del virus rimuovendolo dal corpo di Pepper. Qualcosa potrebbe essere andato storto? Lo scopriremo solo quando Avengers: Infinity war arriverà nelle sale ad aprile.

Nella parte superiore della pagina potete vedere l’intervista completa all’attrice.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

