In una nuova featurette dedicata alla versione IMAX di, i registi Joe e Anthony Russo e il produttore Kevin Feige spiegano agli spettatori come hanno concepito il film per sfruttare l’inquadratura più ampia garantita dal formato premium.

La Marvel e IMAX stanno scrivendo la storia con il cinecomic dal 25 aprile nelle sale: è stato il primo film a Hollywood a essere girato interamente usando delle cineprese IMAX.

Solamente nei cinema dotati di tale sistema di proiezione gli spettatori potranno godere di una inquadratura più ampia del 26% grazie a un aspect ratio di 1.9:1.

Ricordiamo che in Italia le sale IMAX ad oggi funzionanti sono 4: l’UCI Cinemas di Pioltello e il Multiplex Skyline di Sesto San Giovanni (a Milano), l’Happy MaxiCinema di Afragola (Napoli) e l’UCI Cinemas del centro commerciale Oriocenter a Orio al Serio (Bergamo). La sala di Riccione presso il parco tematico Oltremare è stata chiusa pochi anni fa: era l’unica sala in grado di proiettare la pellicola IMAX 70mm.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.