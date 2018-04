Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come da tradizione, l’arrivo nei cinema di un cinecomic deiè accompagnato dall’arrivo di una lunga serie di prodotti su licenza.

In prima fila con Avengers: Infinity War c’è la Hasbro che propone nei negozi una nuova linea di prodotti indirizzati ai fan Marvel di ogni età, visto e considerato che si va dalle Nerf e le classiche action figure fino ad arrivare alla replica del Guanto di Thanos alta più di 40 centimetri e dal prezzo decisamente più sostenuto.

Nella parte superiore di questa pagina potete trovare un montaggio dei vari promo, mentre, a seguire, il comunicato stampa ufficiale.

Milano, aprile 2018 – Era il 2008 quando arrivò al cinema Iron Man, primo passo del grande progetto cinematografico che sarebbe stato poi conosciuto come Marvel Cinematic Universe. Ora con Avengers: Infinity War, nelle sale italiane dal 25 aprile, questa grande saga supereroistica si appresta a raccogliere tutto quanto seminato in 18 film e 10 anni di successi. Gli Avengers e i loro alleati, che i fan hanno imparato ad amare e conoscere in questo decennio, dovranno essere pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell’universo. È il film più atteso dell’anno, con milioni e milioni di fan di ogni età pronti a invadere le sale. E non poteva certo mancare una linea di giocattoli pronta a soddisfare i gusti di tutti, con tanto di realtà aumentata per immergersi del tutto nelle vicende dei mitici supereroi. Ecco i giocattoli del futuro!

La novità più esclusiva è senza dubbio l’Elmetto Hero Vision di Iron Man, l’unico a utilizzare la Tecnologia AR per offrire una nuovissima modalità di gioco immergendosi completamente nelle avventure degli eroi preferiti e trasformando la cameretta o il soggiorno in uno scenario apocalittico. Ed è molto più di un semplice giocattolo: basta inserire uno smartphone all’interno dell’Elmetto e, attraverso l’App Hero Vision (disponibile gratuitamente per iOS e Android), sarà possibile affrontare in prima persona Thanos e i suoi alleati. Posizionando al meglio i marcatori per la realtà aumentata e indossando la polsiera in dotazione, si potranno vestire davvero i panni dell’alter ego di Tony Stark, per un’esperienza di gioco incredibilmente immersiva ed estremamente semplice seppur iper tecnologica. L’Hero Vision AR Experience, inoltre, permette di fondere l’augmented reality con la realtà circostante, per sgominare il malvagio Thanos e i suoi scagnozzi direttamente da casa grazie ai potenti mezzi di Iron Man. L’obiettivo, proprio come nel film, è raccogliere le Gemme dell’Infinito. Per trovarle basta non farsi scappare nemmeno un’action figure da 15 cm della linea Hero Vision, delle fedelissime repliche super accurate di ciascun personaggio dell’universo Marvel. Collezionarle tutte vuol dire ottenere tutte le Gemme dell’Infinito disponibili, fornendo così degli incredibili upgrade all’Elmo Hero Vision. Ogni gemma infatti, una volta scansionata con l’app, metterà a disposizione dei giocatori contenuti speciali di ogni tipo: sbloccare nuovi personaggi, rallentare il tempo, scatenare i nemici fra loro e non solo…le sorprese sono davvero tantissime!

Per indossare i panni dei propri beniamini e calarsi completamente nella parte, i veri appassionati non potranno fare a meno dei fantastici e nuovissimi roleplay che riproducono accessori e caratteristiche di personaggi amatissimi come Capitan America, Spiderman, Hulk e Iron Man. La nuova linea Assemble Gear, in particolare, vanta versioni potenziate rispetto a quelle viste nei film del Marvel Cinematic Universe, dotandole tutte di un potentissimo blaster Nerf. Che sia lo scudo di Cap, il pugno di Hulk o lo spara ragnatele di Spiderman, tutti i role play Assemble Gear sono in grado di lanciare dardi a ripetizione. E non solo: sono tutti assemblabili tra di loro, vantando anche una doppia modalità di gioco. Ogni role play, infatti, può essere facilmente agganciato agli altri per creare un unico blaster di dimensioni gigantesche con cui inondare di dardi tutti i nemici che minacciano la Terra, Thanos in primis. Collezionarli tutti, per un vero fan, è d’obbligo!

Pane per i collezionisti e compagni di gioco per migliaia di bambini, le action figure dedicate ad Avengers: Infinity War riproducono fedelmente le fattezze dei tanti eroi e villain del film: da Star-Lord a Rocket e Groot, passando per Hulk, Doctor Strange, Thanos e molti altri. Ci sono praticamente tutti. Oltre alle versioni da 15 centimetri abbinate alle Gemme dell’Infinito, è già disponibile una nuova linea di Titan Hero alte più di 30 centimetri e dotate dell’innovativa tecnologia Power FX: facendogli indossare lo speciale power pack, cioè uno zaino intercambiabile, le action figure inizieranno a parlare, citando le frasi più famose e iconiche dei vari personaggi della saga. Ed è così che per la prima volta in assoluto i Titan Hero proferiranno parola. E lo faranno grazie al power pack da agganciare sul retro dell’action figure: Spiderman, Thor, Star Lord, Capitan America, Iron Man e Black Widow sono le 6 figure a vantarlo in dotazione. Il bello è che ogni power pack si può abbinare a tutti i Titan Hero, anche a quelli che non lo hanno o in dotazione. Impossibile farseli scappare! Come fare a meno della suadente voce di Vedova Nera?

La vera chicca, il must have per tutti gli appassionati, è senza dubbio il mastodontico Guanto dell’Infinito di Thanos della serie Marvel Legends: un vero oggetto del desiderio, una replica perfetta di uno degli oggetti più caratteristici di tutto l’universo Marvel attorno a cui ruotano le vicende dell’attesissimo film. Alto più di 40 centimetri, riproduce nei minimi dettagli il Guanto visto sul grande schermo, con effetti sonori e luminosi realistici e tratti dal film, attivabili facilmente premendo una delle Gemme incastonate. Grazie a uno speciale meccanismo, tutte le cinque dita possono muoversi individualmente e possono essere bloccate in qualsiasi posizione, per esporlo al meglio al centro della propria collezione di artefatti dell’universo Marvel.

Ecco come uno dei franchise più grandi e ricchi della storia sta per arrivare a un punto di svolta, un momento atteso da milioni e milioni di appassionatissimi in tutto il mondo. Grazie alla linea di giocattoli e roleplay Hasbro, tutti i fan grandi e piccini potranno portare a casa la magia di Avengers: Infinity War e vivere incredibili avventure insieme a Capitan America, Spider-Man, Iron Man, Vedova Nera, Black Panther e gli altri grandi eroi dell’Universo Marvel.