Negli ultimi giorni sono numerose le curiosità e le informazioni suche sono approdate online dopo il lunghissimo Q&A dei Fratelli Russo con Steve Weintraub di Collider che si è svolto in occasione della proiezione speciale del film al cinema ArcLight di Los Angeles.

Ieri il sito ha pubblicato il video dell’intero Q&A, che dura due ore ed è disponibile qui sopra (non è sottotitolato in italiano). E tra i vari dettagli emersi, scopriamo che in una bozza del film la storia si svolgeva in maniera non lineare ed era narrata nientemeno che da Thanos in persona:

Ci sono state tre bozze della sceneggiatura, tutte radicalmente diverse l’una dall’altra. In una c’era Thanos come narratore. La storia veniva raccontata in maniera non lineare, c’erano delle storie sulle origini dell’Ordine Nero, e loro venivano introdotti con delle sequenze fighissime. Ma alla fine era lungo 250 pagine, così ci siamo detti: “Non possiamo inserire tutto nel film”.

È stata però una bozza molto utile per definire forma e struttura della versione definitiva del film:

Molte volte, quando lavori a un film di queste dimensioni, ti ritrovi con una sceneggiatura da 250 pagine. È una specie di bibbia per il film. Contiene tantissime informazioni, ti permette di scrivere i personaggi in modo da capire cosa realmente vogliono, quali sono le loro motivazioni. Scrivere la narrazione di Thanos, per esempio, ci ha permesso di capire chi fosse, cosa volevamo che facesse nel film. Così quando abbiamo iniziato a togliere tutto, lo abbiamo trasformato in un sottotesto del personaggio, creando una struttura più lineare. […] A un certo punto ci siamo detti: è un caper, e Thanos sta preparando un colpo grosso. Deve avere una struttura che rifletta quella del caper movie. Quindi abbiamo guardato a film come Due Giorni Senza Respiro o Out of Sight: Thanos sta rincorrendo più MacGuffin e tutti gli altri personaggi cercano di arrivare prima di lui o di fermarlo. È una struttura molto semplice. Ci siamo detti: ci sono così tanti personaggi nel film, dobbiamo semplificare la struttura. Ciò che ci ha permesso di passare da una sceneggiatura di 250 pagine alla versione attuale del film è semplificare la trama, tenerla la più lineare possibile e far emergere i personaggi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, è uscito negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.