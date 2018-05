Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dopo lo SNAP! di Thanos in Avengers: Infinity War, i paladini e le paladine dell’Universo Cinematografico Marvel ancora vivi sono davvero molto pochi.

Ovviamente è possibile che in un modo o nell’altro facciano ritorno: i dubbi maggiori si concentrano più che altro sulle vittime “pre-schiocco delle dita” del Titano Pazzo. Categoria nella quale rientra anche Gamora, sacrificata dal “padre” per ottenere la Gemma dell’Anima.

In un’intervista rilasciata qualche giorno fa da Chris Pratt e Zoe Saldana a margine della promozione stampa americana del kolossal Marvel, l’attrice che veste i panni di Gamora potrebbe essersi lasciata scappare un pesante spoiler relativo al suo personaggio. Rispondendo a delle domande incentrate su come si sia svolto il lavoro del cast e su quanto sia stato difficile salutare i colleghi e le colleghe ha detto:

In realtà mi è parso molto un TBC (to be continued, ndr.). Per lo meno a me. Perché tanto sapevo già che a un certo punto, in autunno, ci incontreremo di nuovo per finire il quarto episodio di Avengers. È stato più un “ci vediamo più avanti” che un un addio formale.